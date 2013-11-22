Владивостоку нужен «зеленый щит»: появится ли единая лесопарковая зона?

Владивостоку нужен «зеленый щит»! С таким заявлением выступают экологи и представители Общероссийского народного фронта. Инициативу поддержал президент страны Владимир Путин — еще несколько лет назад. Однако на местном уровне процесс до сих пор стоит на месте. Дождутся ли жители Владивостока создания единой лесопарковой зоны? Подробности расскажет Евгений Талов.

«Зеленый щит» Владивостока — это природный каркас города, который включает в себя окружающие леса. Цель проекта — сохранить в целости «легкие» дальневосточной столицы, уберечь их от появления метастазов стихийных вырубок. Однако сегодня добиться этого непросто. В региональном отделении Общероссийского народного фронта поясняют: городские леса до сих пор не стоят на кадастровом учете. Казалось бы формальность, но по факту она лишает вековые рощи какого-либо защитного статуса.

Юрий Логинов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае: «Как только городские леса будут зарегистрированы, нельзя будет защитные леса вырубать. А пока леса в документах нет. Нет их в Росреесре на кадастровом учете — значит леса нет!».

На территории городских лесов запрещено капитальное строительство, складирование отходов и, конечно, вырубка насаждений. Однако все чаще владивостокцы сталкиваются с неприглядной ситуацией: вместо деревьев в различных районах вырастают частные дома и многоэтажки. При этом зачастую земля под строительство получена по закону — ведь официально никакого леса на ней нет. Экологи отмечают, что для природы дальневосточной столицы это особенно болезненный удар.

Александр Олифиренко, главный инженер Центра природоохранных инициатив: «Это тот редкий случай, когда сохранились практически первичные леса. То есть там Вы можете встретить огромное количество больших деревьев в два-три обхвата, которых на большей территории Приморского края вы просто не найдете!».

Федеральный закон о создании «зеленых щитов» по стране Владимир Путин подписал еще в 2016 году. Однако на сегодня лишь семь российских регионов полностью прошли всю процедуру создания лесопарковых зеленых поясов — Приморья среди них нет.

Юрий Логинов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае: «Первые шаги - нужно провести лесоустройство. Хотя с моей точки зрения оно и есть. Есть регламенты лесничеств, и мы точно знаем, что этот лес есть и какой он. Его состав, породы, ценность предназначение. Но надо поставить на кадастр.

Изначально именно Общероссийский народный фронт выступил с инициативой создавать в городах страны лесозащитные пояса. И сейчас представители движения продолжают бороться за эту идею. Накануне региональный штаб направил обращение губернатору Олегу Кожемяко. Когда проект удастся воплотить в жизнь, площадь защищенных лесов только в пределах дальневосточной столицы составит почти 20 тысяч гектаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]