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Экс-директору «Приморкрайстрой» вынесли приговор

Экс-директору «Приморкрайстрой» вынесли приговор

Фото: pixabay.com

Советский районный суд г. Владивостока Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора казенного предприятия Приморского края «Приморкрайстрой», сообщает "Вести: Приморье".

Фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в особо крупном размере), отметили в Генпрокуратуре РФ.

В суде установлено, что преступление совершено в апреле 2016 года, когда фигурант занимал должность директора КППК «Приморкрайстрой». Так, он получил от коммерческого директора строительной компании (действовавшего в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности») 2 млн рублей, являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей.

За указанное вознаграждение фигурант должен был своевременно и в полном объеме оплатить выполненные компанией взяткодателя работы, включая их авансирование, по заключенным договорам подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ объекта «Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район «Снеговая Падь». Комплекс Д».

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 45 млн рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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