В Артеме установили первые емкости для сбора пластика и алюминия  





Жители Артема подключились к переработке пластика и алюминия. В городе появилось место для их раздельного сбора, — сообщили «Вестям: Приморье» в городской администрации.

По сообщению пресс-службы АГО, за Дворцом культуры угольщиков появилась первая в Артёмовском городском округе сетка для сбора пластика и алюминия.

Инициатором установки стала администрация округа, которая привлекла к участию артёмовских активистов, у которых уже есть положительный опыт раздельного сбора мусора. По словам волонтёров, они понимают, какую опасность представляет пластик для окружающей среды, поэтому подобная сортировка отходов должна помочь оградить природу от вредного воздействия.

На сетке расположена информационная табличка, на которой указано, какой именно пластик подходит для переработки. Для утилизации можно сдать ПЭТ-бутылки, флаконы и канистры от бытовой химии и косметики, домашнюю утварь. Не подходят для сдачи упаковки от майонеза, кетчупа и кофе, упаковки от чипсов и пакеты, тюбики от пасты, канцелярские изделия, бутылки из-под масла. Алюминиевые банки тоже подходят для сдачи. Нельзя сдавать фольгу, жестяные банки и посуду. Прежде, чем кинуть бутылки и банки в сетку, необходимо их ополоснуть и смять, чтобы они занимали меньше места.

На мероприятии присутствовал директор ООО «ВЛ- Рециклинг» Андрей Неприенко. Он рассказал, что пластиковые бутылки перерабатывает их компания, а остальное отдаётся на утилизацию в другие организации. Но в скором времени у ВЛ-Рециклинг появится новое оборудование, которое сможет перерабатывать и другие виды пластика. Вторую жизнь переработанному пластику даст тротуарная плитка, колодцы, крышки для колодцев.

В ближайшем будущем планируется установить такие сетки на территории образовательных учреждений. А затем и возле контейнерных площадок многоквартирных домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]