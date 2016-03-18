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Мальчику, застрелившему сестру, окажут психологическую помощь

Мальчику, застрелившему сестру, окажут психологическую помощь

Фото: iohotnik.ru


В Приморье окажут психологическую помощь мальчику, застрелившему сестру, — сообщает ТАСС, передают «Вести: Приморье».

Малолетнему ребенку, который застрелил из оставленного в доме заряженного ружья родную сестру, окажут психологическую помощь, рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина Медведева.

«Основная версия случившегося — это неосторожное обращение с оружием родителями. Семья у них полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала. Сейчас, пока идет следствие, единственная помощь которую мы можем оказать, это психологическая помощь мальчику, который очень любил свою сестру», — рассказала Медведева.

По ее словам, с подобной задачей не каждый психолог справится, поэтому выбор предстоит непростой. Но в местном реабилитационной центре «Надежда» есть психологи с соответствующими компетенциями.

Ранее о трагедии «Вести: Приморье»  сообщали в материале Мальчик случайно застрелил ребенка из ружья в Приморье

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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