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Хозяин «жирного кота» анонсировал свое участие в эфире федерального канала

Хозяин «жирного кота» анонсировал свое участие в эфире федерального канала

Фото: Facebook Михаила Галина


Михаил Галин появится в эфире программы «Видели видео». Об этом он написал в своем facebook,  — передают «Вести: Приморье».

«Готовимся к Новому году и выберем лучшие ролики 2019 года в тёплой атмосфере «Видели Видео» в воскресенье 29.12 в 11-11 на Первом 🥂Новогоднее настроение обещаю, приходите», — написал Михаил.

Правда, «папа» аэрокота Виктора не раскрыл свою роль в этой программе.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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