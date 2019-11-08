Хозяин «жирного кота» анонсировал свое участие в эфире федерального канала
Михаил Галин появится в эфире программы «Видели видео». Об этом он написал в своем facebook, — передают «Вести: Приморье».
«Готовимся к Новому году и выберем лучшие ролики 2019 года в тёплой атмосфере «Видели Видео» в воскресенье 29.12 в 11-11 на Первом 🥂Новогоднее настроение обещаю, приходите», — написал Михаил.
Правда, «папа» аэрокота Виктора не раскрыл свою роль в этой программе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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