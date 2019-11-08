Хозяин кота Виктора отдувается за своего питомца в Москве

Запустил полетную программу на остров Хайнань, получил премию «Лидеры мнений», готовится к выставке #БроНеБагаж и обсудит со студентами одного из самых крупных вузов страны причины резонансной реакции на пост в фейсбуке. Все это о владельце аэрокота - Михаиле Галине, — сообщают «Вести: Приморье».

«Hainan Airlines, хозяин толстого кота Виктора и туроператор "Тартус-Тур" запускают новую полетную программу на остров Хайнань» — так звучала тема пресс-конференции для журналистов в Интерфаксе. Виктора Галина, хозяина толстого кота Виктора пригласили в качестве большого любителя путешествий и поклонника Хайнаня. Сам питомец остался дома — по понятным причинам на самолет его больше не пустят. Зато перед журналистами появилась кошка Фиби — та самая, что послужила двойником на скандальном взвешивании.

Михаил Галин в столице времени зря не теряет: в своих соцсетях он опубликовал фото с вручения премии «Лидеры мнений».

«История получила широкое распространение и это решили отметить», — сказал Михаил.

«Я/мы толстый кот, петиции и десятки мемов — история кота Виктора вызвала общественный резонанс. Но история также интересна и реакций крупного бизнеса. Можно ли нарушать правила? Как обстоит ситуация с клиентским сервисом в России? Способно ли гражданское общество на него повлиять? Совместно с Михаилом мы обсудим причины, по которым его пост в FB вызвал общественный резонанс», — ситуация с котом Виктором уже стала «кейсом» у пиарщиков, поэтому ее хотят обсудить в ведущем вузе страны – Школе высшей экономики, куда Михаил Галин приглашает всех своих подписчиков из столицы.

Также, по информации, распространенной в соцсетях, в музее-кофейне "Конфетная лавка", пройдет выставка - #БроНеБагаж. На связи кот Виктор - 30 ноября и 1 декабря. «Скандально известный кот Виктор встретит вас на выставке #БроНеБагаж с картин и видео.

Кот Виктор тот самый известный в мире кот, которого не пускали на борт самолета и хотели засунуть в багажное отделение. Котейка и в багаже - вы представили весь ужас ситуации? Вот выставка и посвящена этому злосчастному событию в России - обидеть кота, это как обидеть корову в Индии. Коты для россиян священны», — сообщается в публикации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]