«Подлежит уничтожению»: предприниматель не смог изменить решение суда

Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предписания Управления Россельхознадзора, выданного индивидуальному предпринимателю

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края о признании законным предписания Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области об уничтожении почти тонны кукумарии, сообщает "Вести: Приморье".

13 января 2019 года в ходе проведения проверки во Владивостоке сотрудниками ДПС УМВД России был остановлен автомобиль «Тойота Хайс», при досмотре которого в кузове обнаружены 59 полипропиленовых мешков с охлажденной кукумарией. Индивидуальный предприниматель перевозил кукумарию общим весом 915 кг без ветеринарных сопроводительных документов, а также без маркировки изготовителя, содержащей сведения, предусмотренные законом. Продукция была изъята из оборота.

По итогам рассмотрения материалов дела постановлением территориального Управления Россельхознадзора индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отметили в ведомстве.

Не согласившись с вынесенным постановлением, предприниматель пытался оспорить его в судах двух инстанций.

12 сентября 2019 года Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края.

Кроме того, индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании незаконным предписания Управления Россельхознадзора об утилизации или уничтожении некачественной и небезопасной продукции.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 31 октября 2019 года предписание Россельхознадзора было оставлено в силе.

После этого индивидуальный предприниматель обратился в апелляционную инстанцию. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2019 года решение первой инстанции оставлено в силе. Предприниматель должен будет исполнить предписание Управления Россельхознадзора и уничтожить потенциально небезопасную продукцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]