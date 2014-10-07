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Жажда наживы подтолкнула приморца к жестокому убийству

Жажда наживы подтолкнула приморца к жестокому убийству

Фото: pixabay.com

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении мошенничества и убийства, сообщает "Вести: Приморье".

По версии следствия, весной 2018 года обвиняемый выяснил, что на протяжении длительного времени на 50-летнию женщину, проживающую в одном из домов на улице Нейбута в городе Владивостоке, поступают жалобы от соседей в связи с злоупотреблением спиртными напитками и имеющейся задолженностью по оплате коммунальных услуг, отметили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

Обвиняемый вошел к женщине в доверие, стал регулярно передавать ей спиртные напитки, а затем обманным путем предложил оформить на него нотариальную доверенность. Втайне от потерпевшей он, якобы, по ее поручению оформил договор купли-продажи квартиры на другое лицо и изготовил подложную расписку о получении потерпевшей денежных средств в сумме свыше 2 млн рублей.

Вместе с тем, в октябре 2018 года потерпевшей стало известно, что ее квартира может принадлежать другому лицу, в связи с чем она обратилась с заявлением о выдаче соответствующих документов. После этого обвиняемый решил убить потерпевшую. Так, пользуясь доверительным отношением к нему, он предложил потерпевшей выпить отравленный алкоголь, а когда женщина потеряла сознание, насильно влил ей в горло остатки.

Спустя время потерпевшая скончалась от отравления. После случившегося в правоохранительные органы обратились родственники потерпевшей и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все обстоятельства преступной схемы мошеннических действий были установлены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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