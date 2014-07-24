Посмертное донорство: в Госдуме обсудят закон о пересадке органов умерших без их согласия при жизни
На пять лет растянулась подготовка Минздравом РФ законопроекта «О донорстве органов человека и их трансплантации». На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко 6 декабря замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников гарантировал его внесение в парламент до конца января 2020 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «ПГ».
За последние 10 лет российская география трансплантологии расширилась: с 19 до 32 регионов. В 68 специализированных центрах ежегодно проводятся свыше двух тысяч операций. 16,5 тысячи наших сограждан живут с донорскими органами.
К 2024 году Минздрав планирует обеспечить медпомощью методом трансплантации ещё 10 регионов с тем, чтобы её смогли получить более 15 тысяч россиян, в том числе детей. Но дальнейшее развитие сферы донорства органов и их пересадки тормозит устаревшая правовая база, принципиально не менявшаяся почти 30 лет.
Разработанный ведомством новый законопроект предусматривает формирование в стране единого федерального регистра доноров, донорских органов и пациентов. Должна появиться специальная, независимая от трансплантологов и реаниматологов, служба для координации и обеспечения полной прозрачности всей системы.
Новшества призваны ускорить поиск потенциальных доноров и реципиентов, что критически важно для успеха операций и роста их числа.
Впервые медучреждения собираются обязать после смерти человека сохранять его органы для возможной пересадки, что ранее делалось не везде. Законопроектом планируется регламентировать процедуру признания покойного донором и предотвратить вероятные конфликты с его близкими.
Пациент будет вправе проинформировать лечащего врача — письменно или устно в присутствии двух свидетелей — об отказе от изъятия органов после своей кончины. Его решение занесут в создающийся Регистр волеизъявления граждан.
Перед трансплантацией специалисты убедятся, что в базе данных нет прижизненных возражений усопшего. Тогда в течение часа доктора должны будут связаться с его родными и попросить разрешение на донорство у них. Ответ придётся дать не позднее чем через три часа после разговора с медиками. В противном случае вступит в силу действующая и ныне презумпция согласия: при отсутствии предварительного отказа органы вправе изъять по умолчанию. Отменить её намерены в отношении граждан, чья личность не установлена.
Презумпцией несогласия также собираются руководствоваться, когда речь пойдёт о несовершеннолетних и официально признанных недееспособными людях. Их посмертное донорство санкционируют только при добровольном согласии родственников.
Ни при каких обстоятельствах не будут изыматься органы после кончины малолетних сирот и детей, чьи родители недееспособны. А принуждение к трансплантации может стать уголовно наказуемым.
Если закон примут, то он вступит в силу с 1 июля 2021 года, закрепив в отечественной трансплантологии передовые международные практики.
«Технически это один из самых сложных законопроектов, которые предстоит рассмотреть парламенту, — полагает зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин. — Он затронет ряд позиций, которые потребуют внесения изменений и дополнений в очень многие смежные документы. Будут сложности при его реализации в нашей стране, многое понадобится доработать. Но новый закон о донорстве органов, безусловно, необходим».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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