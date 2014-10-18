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"Это мэр!": человек в костюме мыши рассмешил приморцев

"Это мэр!": человек в костюме мыши рассмешил приморцев

Фото: dpscontroll125rus

Видео человека в мышли расмсмешило жителей поселка Преображение.

Видео опубликовано в соцсети. На нем видно, как человек в костюме белой мыши, идёт по опустевшей улице. 

Казалось бы, ничего необычного. В руках мужчина несет пакет. Но голос за кадром утверждает, что человек в костюме мыши - это мэр поселка.

“Вот это я понимаю костюм! Почему так смешно? Вот такая власть”, – еле сдерживают хохот жители, заснявшие прогулку необычного прохожего, облаченного в костюм символа 2020 года.

 

Видео - dpscontroll125rus


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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