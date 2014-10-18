"Это мэр!": человек в костюме мыши рассмешил приморцев

Видео человека в мышли расмсмешило жителей поселка Преображение.

Видео опубликовано в соцсети. На нем видно, как человек в костюме белой мыши, идёт по опустевшей улице.

Казалось бы, ничего необычного. В руках мужчина несет пакет. Но голос за кадром утверждает, что человек в костюме мыши - это мэр поселка.

“Вот это я понимаю костюм! Почему так смешно? Вот такая власть”, – еле сдерживают хохот жители, заснявшие прогулку необычного прохожего, облаченного в костюм символа 2020 года.

Видео - dpscontroll125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]