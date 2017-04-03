Кредит и ипотека: стало известно, когда можно вернуть проценты
Президент в конце декабря 2019 года подписал поправки в закон № 483-ФЗ «О потребительском кредите» и «Об ипотеке», согласно которым можно будет вернуть часть страховой премии, в случае, если заемщик досрочно решил погасить кредит, сообщает «Вести: Приморье».
Добровольное страхование жизни и здоровья, как правило, является условием для оформления займа на крупную сумму — например, при приобретении автомобиля. Страховой договор оформляется на весь срок выплат по кредиту, исходя из этого и рассчитывается его стоимость.
До сих пор этот вопрос не был урегулирован. Заемщикам, которые закрывали кредит раньше обозначенной в договоре даты, и хотели вернуть часть страховой премии за оставшийся срок, во многих случаях приходилось делать это через суд. С 1 сентября 2020-го заемщики, которые досрочно погасят кредит, смогут получить обратно часть стоимости страховки.
Теперь это право прописано в законодательстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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