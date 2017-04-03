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Кредит и ипотека: стало известно, когда можно вернуть проценты

Кредит и ипотека: стало известно, когда можно вернуть проценты

Фото: pixabay.com

Президент в конце декабря 2019 года подписал поправки в закон № 483-ФЗ «О потребительском кредите» и «Об ипотеке», согласно которым  можно будет вернуть часть страховой премии, в случае, если заемщик досрочно решил погасить кредит, сообщает «Вести: Приморье».

Добровольное страхование жизни и здоровья, как правило, является условием для оформления займа на крупную сумму — например, при приобретении автомобиля. Страховой договор оформляется на весь срок выплат по кредиту, исходя из этого и рассчитывается его стоимость.

До сих пор этот вопрос не был урегулирован. Заемщикам, которые закрывали кредит раньше обозначенной в договоре даты, и хотели вернуть часть страховой премии за оставшийся срок, во многих случаях приходилось делать это через суд. С 1 сентября 2020-го заемщики, которые досрочно погасят кредит, смогут получить обратно часть стоимости страховки.

Теперь это право прописано в законодательстве.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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