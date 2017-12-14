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Касается многих: Банки готовы вернуть деньги клиентам, при одном условии

Касается многих: Банки готовы вернуть деньги клиентам, при одном условии

В сентябре 2020 года заработают важные законы и правила, которые коснутся многих россиян, сообщают «Вести:Приморье».

Так, граждане, которые оформляли кредит в банке, могут вернуть страховку при досрочном погашении кредита. Закон вступит в силу с 1 сентября и обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит, отмечает ТАСС. 

Возврату подлежат средства за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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