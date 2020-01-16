Какие нововведения ждут россиян в сентябре

У граждан появится возможность пройти процедуру банкротства в упрощённом порядке — без обращения в суд, заключённые смогут отбывать наказание в исправительных учреждениях, ближайших к их дому или месту жительства их близких родственников, а при досрочном погашении кредита заёмщики смогут вернуть часть уплаченной ими страховой премии. "Парламентская газета" подготовила подборку нововведений, которые вступают в силу в сентябре.



1 сентября. Учеников начальных классов начнут кормить горячим питанием

Ученики начальных классов начнут получать в школах горячее питание. Кормить их, согласно закону, будут не менее одного раза в день. В меню должно будет входить как минимум одно горячее блюдо, не считая чая или других напитков. Бюджетам регионов на эти цели могут выделяться субсидии.

Согласно одному из СанПиН, уже подготовленных к закону, завтрак учеников должен содержать в себе в зависимости от возраста обучающегося 12-16 граммов белка, столько же граммов жира и 60-80 граммов углеводов. Обед (а он будет положен тем, кто учится во вторую смену) — 20-25 граммов белка, такое же количество жира и 80-100 граммов углеводов. На завтрак горячим блюдом могут стать молочная каша, рисовая запеканка, сырники, рыбные тефтели, биточки из мяса или птицы. Обед будет включать в себя закуску (салат или

1 сентября. Воспитание прочно войдёт в образовательный процесс

С нового учебного года неотъемлемой частью образования станет воспитание. Школьникам и студентам на уроках и лекциях будут объяснять, почему необходимо уважать старших, бережно относиться к природе, помнить о подвигах защитников Отечества, соблюдать законы, быть патриотами. Вести воспитательную работу в школах, колледжах и вузах будут на основании календарных планов. В их разработке будут принимать участие советы обучающихся и родителей.

Несмотря на то что закон вступает в силу с 1 сентября этого года, скорректировать учебные программы школы и вузы должны к следующему учебному году. Использовать в воспитательной работе можно будет и потенциал учебных предметов, в том числе истории литературы, русского языка.

1 сентября. Процедуру банкротства разрешат проходить во внесудебном порядке

У граждан появится возможность пройти процедуру банкротства в упрощённом порядке — без обращения в суд.

Внесудебным порядком банкротства смогут воспользоваться россияне, долг которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Процедура для граждан будет бесплатной. Арбитражные управляющие из процесса устраняются — весь процесс будет происходить через многофункциональные центры.

В течение всей процедуры внесудебного банкротства, на которую отводится полгода, запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать любые обеспечительные сделки. При этом гражданину придётся в любом случае платить по долгам, связанным с возмещением вреда как морального, так и причинённого жизни или здоровью, выплатой заработной платы и выходного пособия, взысканием алиментов.

1 сентября. Выбор поставщиков соцуслуг станет проще

Россиянам начнут выдавать социальный сертификат, который позволит самостоятельно выбрать организации, оказывающие услуги в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости населения, физкультуры, спорта и туризма за бюджетные средства.

Эти организации могут быть как государственными, так и частными. К примеру, сертификаты на оказание госуслуг в сфере дополнительного образования детей позволят негосударственным кружкам и секциям отказаться от взимания с родителей платы и расширить выбор занятий, способных заинтересовать ребёнка.

Согласно закону, для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в соцсфере, будут созданы равные условия. В том числе это касается финансирования их работы. До 1 января 2025 года нормы закона будут действовать в отдельных регионах страны, перечень которых утвердит Правительство России.

1 сентября. При досрочно погашенном кредите можно будет вернуть часть страховки

При досрочном погашении кредита заёмщики смогут вернуть часть уплаченной ими страховой премии.

Заёмщик, взявший кредит, заключает договор страхования, который гарантирует банку, что деньги будут возвращены. В 23 процентах случаев граждане погашают кредиты досрочно, однако при этом «страховочные деньги» им не возвращают.

Вступающий в силу закон разрешает заёмщику, досрочно погасившему кредит, в том числе ипотечный, написать заявление о досрочном отказе от договора страхования. Страховую премию в этом случае ему должны вернуть. При этом из неё будет удержана сумма, пропорциональная времени, в течение которого указанный договор действовал.

7 сентября. Иностранцы смогут регистрировать приезжих в своём жилье

Граждане других государств — собственники жилья в России смогут выступать принимающей стороной и регистрировать у себя иностранцев.

При этом они должны будут в течение семи рабочих дней уведомить уполномоченные органы о приезде иностранного гостя. Сделать это можно будет не только лично, но и через портал госуслуг.

Иностранные граждане — участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников и члены их семей, переезжающие вместе с ними, получили право не вставать на учёт по месту пребывания в течение 30 дней.

29 сентября. Осуждённые смогут отбывать наказание недалеко от дома

Заключённые смогут отбывать наказание в исправительных учреждениях, ближайших к их дому или месту жительства их близких родственников. Уже отбывающие наказание осуждённые получат право на перевод в такую тюрьму или колонию.

К близким родственникам относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновлённые, родные братья и сёстры, дедушка и бабушка, внуки. Перевод будет возможен по решению ФСИН России на основании письменного заявления осуждённого либо с его согласия по заявлению одного из близких родственников.

1 сентября. ЦБ установит порядок раскрытия банками и некредитными финансовыми организациями сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой гражданам для предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Банк России будет утверждать единую форму предоставления данных сведений, а также порядок её заполнения.

1 сентября. Разрешается обращение медицинских изделий, которые зарегистрированы в РФ в соответствии с международными договорами и правовыми актами Евразийского экономического союза.

7 сентября. Компаниям, разрабатывающим углеводородные месторождения, разрешат, кроме нефти и газа, попутно добывать другие полезные ископаемые, находящиеся в извлекаемых подземных водах.

15 сентября. Некоммерческие организации, которые успешно реализовали проекты по развитию гражданского общества с использованием грантов Президента РФ, будут включать в реестр исполнителей общественно полезных услуг в упрощённом порядке. При этом такая организация не должна иметь задолженностей по налогам и сборам.

30 сентября. Сокращается перечень мероприятий, в отношении которых в букмекерских конторах могут заключаться пари — впредь в нём останутся только спортивные соревнования. Также вводится запрет на совмещение деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и в тотализаторах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]