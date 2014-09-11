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Стало известно, какие лампочки исчезнут из жизни потребителей

Стало известно, какие лампочки исчезнут из жизни потребителей

Фото: pixabay.com

С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, сообщает «Вести: Приморье».

Требования касаются только общественных и производственных помещений. Граждане в личных целях могут продолжать использовать те осветительные устройства и лампы, которые им нравятся.

По новым стандартам, с начала года запрещено использование натриевых и металлогалогенных ламп. При этом уровень потерь активной мощности светильников с люминесцентными или индукционными лампами не должен превышать 8 процентов, а их пусковая аппаратура (выключатели) должна иметь функцию регулирования светового потока, отмечает «РГ».

Ужесточается требование по коэффициенту мощности. На первом этапе его минимальное значение должно составлять не менее 0,7, а к началу 2020 года оно вырастет до 0,75.

С 1 июля 2018 года все люминесцентные, светодиодные и галогенные лампы должны были зажигаться не дольше, чем 2 секунды, а с 1 января 2020 года этот показатель должен не превышать 1,5 секунды для ламп слабее 10 Вт и 1 секунды - для более мощных приборов. Время зажигания лампы до 60% мощности должно составлять теперь не более 40 секунд, на первом этапе этот показатель ограничивался одной минутой.

Кроме того, повышаются на 20 Лм/Вт требования к световой отдаче светильников. Для офисов ее минимальное значение теперь составляет 95 Лм/Вт, а для уличных светильников - 110 Лм/Вт.

Основная цель новых требований - снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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