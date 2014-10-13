Горожане способны на многое ради лайков: безкультурье процветает
В погоне за красивыми фотографиями и лайками в соцсетях сотни горожан и туристов ходят по законсервированным фонтанам и декоративной плитке клумб на Адмирала Фокина, где развешена новогодняя иллюминация, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsvl.ru.
С 24 декабря нижнюю часть улицы Адмирала Фокина украшает праздничная иллюминация в виде звездного неба. Синие огни горят с вечера и до утра, привлекая жителей и гостей Владивостока.
Но если в первые дни фотографирующиеся вели себя культурно, то после Нового года стали забираться на фонтаны, законсервированные на зиму. По металлопрофилю ходят не только дети, но и взрослые, веса которых конструкция может не выдержать. Как следствие могут повредиться конструкции и механизмы фонтанов. Некоторые становятся на клумбы – прямо на облицовочную плитку, которая и без того местами расходится по швам.
Горожане делают замечания любителям красивых ракурсов, но далеко не каждый реагирует на это. В администрации Владивостока отметили, что лазить по клумбам и законсервированным фонтанам запрещено. Горожан призвали вести себя культурно в общественных местах, уважать труд городских рабочих и друг друга.
Напомним, «звездное небо» обещали оставить на Адмирала Фокина на весь год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.05.2016 В праздничные дни во Владивостоке заработали фонтаны
-
28.04.2015 В центре Владивостока тестируют городские фонтаны
-
20.04.2015 Чаши владивостокских фонтанов почистили и отремонтировали
-
08.04.2015 Во Владивостоке обновляют кабельные линии фонтанов
-
22.12.2014 «Скандинавская деревня» появится во Владивостоке
-
13.10.2014 Фонтаны Владивостока готовят к зиме
Добавить комментарий