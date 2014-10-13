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Горожане способны на многое ради лайков: безкультурье процветает

Горожане способны на многое ради лайков: безкультурье процветает

Фото: vl.ru

В погоне за красивыми фотографиями и лайками в соцсетях сотни горожан и туристов ходят по законсервированным фонтанам и декоративной плитке клумб на Адмирала Фокина, где развешена новогодняя иллюминация, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsvl.ru.

С 24 декабря нижнюю часть улицы Адмирала Фокина украшает праздничная иллюминация в виде звездного неба. Синие огни горят с вечера и до утра, привлекая жителей и гостей Владивостока.

Но если в первые дни фотографирующиеся вели себя культурно, то после Нового года стали забираться на фонтаны, законсервированные на зиму. По металлопрофилю ходят не только дети, но и взрослые, веса которых конструкция может не выдержать. Как следствие могут повредиться конструкции и механизмы фонтанов. Некоторые становятся на клумбы – прямо на облицовочную плитку, которая и без того местами расходится по швам.

Горожане делают замечания любителям красивых ракурсов, но далеко не каждый реагирует на это. В администрации Владивостока отметили, что лазить по клумбам и законсервированным фонтанам запрещено. Горожан призвали вести себя культурно в общественных местах, уважать труд городских рабочих и друг друга.

Напомним, «звездное небо» обещали оставить на Адмирала Фокина на весь год.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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