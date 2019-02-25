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Анонс на 1 января 2020 года

Новый год!

12:00 – центральная площадь − «Забег обещаний».

15:00 – Церковь Святого Павла, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14. Мини-спектакль "Рождественская библейская история".
17:00 – Площадь Адмирала Фокина, г. Владивосток, Адмирала Фокина, 23д. Новогодняя ярмарка.

Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (главный корпус), г. Владивосток, ул. Светланская, 20. Выставка фотографии "Приморье в объективе Николая Назарова".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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