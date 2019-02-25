Анонс на 1 января 2020 года
Новый год!
12:00 – центральная площадь − «Забег обещаний».
15:00 – Церковь Святого Павла, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14. Мини-спектакль "Рождественская библейская история".
17:00 – Площадь Адмирала Фокина, г. Владивосток, Адмирала Фокина, 23д. Новогодняя ярмарка.
Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (главный корпус), г. Владивосток, ул. Светланская, 20. Выставка фотографии "Приморье в объективе Николая Назарова".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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