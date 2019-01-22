Сегодня, 18:55
Анонс на 1 января
1 января. Празднование Нового года в муниципалитетах Приморья. Открытые площадки, спотивные фестивали.
1 января в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка новогодних игрушек. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.
1 января в 11:00. Дом-музей семьи Сухановых. Детская программа «Волшебный фонарь». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.
1 января в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Новогодняя мастерская «Звериный маскарад». г. Владивосток, ул. Светланская, 20. Также в 13:00 и 14:00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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