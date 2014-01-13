Еще трое пострадавших в результате обстрела в поселке Заводском обратились в полицию

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступили сообщения двоих жительниц поселка Заводской о том, что их несовершеннолетним детям причинены телесные повреждения, предположительно из оружия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, полицейским 14-летний подросток и 15-летняя девушка рассказали, что во время прогулки в районе дома номер 10 по улице Харьковской, услышали звук, похожий на выстрел. После этого они ощутили боль.

Подростки обратились в лечебное учреждение, где им была оказана медицинская помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность местного жителя, причастного к происшествию. Им оказался 14-летний житель поселка.

Установлено, что подросток стрелял из окна своей квартиры из хулиганских побуждений. Пневматическое ружье принадлежит отцу подростка.

Также установлено, что в результате противоправных действий подростка, у троих жителей поселка повреждены стеклопакеты на окнах.

Два заявления поступили в дежурную часть отдела полиции вчера днем. Еще одно заявление полицейские приняли от потерпевшей, когда проводили поквартирный обход.

В инспекции по делам несовершеннолетних рассказали, что подросток воспитывается в благополучной семье, на профилактическом учете не состоял.

В рамках доследственной проверки дознавателем отдела полиции из квартиры, где проживает подросток, изъято и направлено на экспертизу пневматическое ружье.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для принятия решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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