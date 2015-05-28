Дикие приморские «звезды» станут героями фильма

Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет на Дальнем Востоке съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра в России, сообщает "Вести: Приморье".

Значительная часть работы проходит в нацпарке «Земля леопарда» - охраняемой территории с наибольшей плотностью полосатых хищников в стране.

Будущий документальный фильм – совместный проект. Ранее Франц Хафнер уже не раз работал в Приморье и других регионах Дальнего Востока, открывая всему миру красоты местной дикой природы, отметили в пресс-службе нацпарка.

Новый проект посвящен особенностям жизни амурского тигра в России. При этом ожидается, что фильм будет рассказывать не только о самом хищнике, но также о его соседях – диких животных и человеке. Ведь именно от действий последнего во многом зависит судьба полосатого зверя. В частности, режиссер планирует рассмотреть историю конфликтов редкого хищника с людьми, задаваясь вопросом о том, как возможно гармонизировать их сосуществование.

«Как правило, в фильмах об амурских тиграх больше показывают ученых или жителей деревни, у которых тигр съел собаку, а не самих животных, однако нам хотелось бы в первую очередь показать его поведение, - рассказывает Франц Хафнер. – Дело в том, что снять этого зверя в дикой природе очень сложно. Я встречал его в лесу около 15 раз, и точно скажу, что тигр всегда чувствует присутствие человека. В связи с этим для съемок фильма мы активно используем фотоловушки. Хороший материал уже получен на «Земле леопарда», однако впереди у нас еще год съемок».

Кроме того, режиссера интересуют взаимоотношения тигра с другими хищниками, в том числе – с дальневосточным леопардом. В связи с этим камеры проекта ведут наблюдения в том числе за пятнистым хищником, чьи пути крайне часто пересекаются с тропами тигра. Ожидается, что в начале 2020 года одной из точек съемок проекта станет специальное укрытие для наблюдения за леопардами, благодаря которому видео кошек можно будет получить «вживую».

Съемки 52-минутного фильма об амурском тигре будут вестись в Приморском и Хабаровском краях в течение всего 2020 года. Первый показ ленты предварительно намечен на 2021 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]