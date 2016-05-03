Австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре в Приморье

Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет на Дальнем Востоке съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра в России. Значительная часть работы проходит в нацпарке «Земля леопарда» - охраняемой территории с наибольшей плотностью полосатых хищников в стране.



Как сообщили в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда", будущий документальный фильм – совместный проект австрийского телеканала ORF, кинокомпании Interspot Film и «Первого канала» России. Ранее Франц Хафнер уже не раз работал в Приморье и других регионах Дальнего Востока, открывая всему миру красоты местной дикой природы. Так, один из его последних фильмов об Охотском море посмотрели более 500 миллионов человек на всех континентах планеты. Работы Хафнера отмечены множеством престижных международных наград.

Новый проект посвящен особенностям жизни амурского тигра в России. При этом ожидается, что фильм будет рассказывать не только о самом хищнике, но также о его соседях – диких животных и человеке. Ведь именно от действий последнего во многом зависит судьба полосатого зверя. В частности, режиссер планирует рассмотреть историю конфликтов редкого хищника с людьми, задаваясь вопросом о том, как возможно гармонизировать их сосуществование.



Преследуя возможность получить как можно больше разноплановых видео и историй из жизни амурского тигра, Франц Хафнер и продюсер проекта Александер Бундтцен организовали работу сразу в нескольких заповедниках и национальных парках Дальнего Востока. Часть медиаматериалов уже получена на территории «Земли леопарда» - особо охраняемой природной территории, на которой фиксируется максимальная плотность полосатого хищника. По последним данным, здесь было отмечено более 30 тигров.



«Как правило, в фильмах об амурских тиграх больше показывают ученых или жителей деревни, у которых тигр съел собаку, а не самих животных, однако нам хотелось бы в первую очередь показать его поведение, - рассказывает Франц Хафнер. – Дело в том, что снять этого зверя в дикой природе очень сложно. Я встречал его в лесу около 15 раз, и точно скажу, что тигр всегда чувствует присутствие человека. В связи с этим для съемок фильма мы активно используем фотоловушки. Хороший материал уже получен на «Земле леопарда», однако впереди у нас еще год съемок».



Кроме того, режиссера интересуют взаимоотношения тигра с другими хищниками, в том числе – с дальневосточным леопардом. В связи с этим камеры проекта ведут наблюдения в том числе за пятнистым хищником, чьи пути крайне часто пересекаются с тропами тигра. Ожидается, что в начале 2020 года одной из точек съемок проекта станет специальное укрытие для наблюдения за леопардами, благодаря которому видео кошек можно будет получить «вживую».



Съемки 52-минутного фильма об амурском тигре будут вестись в Приморском и Хабаровском крае в течение всего 2020 года. Первый показ ленты предварительно намечен на 2021 год.



Съемки проекта ведутся при поддержке гранта Русского географического общества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]