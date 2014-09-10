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Нарубил "на условно" 2 млн житель Кавалеровского района

Нарубил "на условно" 2 млн житель Кавалеровского района

Фото: pixabay.com

В Приморье вынесен приговор местному жителю за незаконную заготовку древесины, сообщает "Вести: Приморье".

Кавалеровским районным судом вынесен приговор местному жителю, которого признали виновным по статье УК РФ за незаконную рубку леса в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в январе 2019 года фигурант на территории лесного массива Кавалеровского района, который относится к особо защитным участкам, вырубил деревья дуба. Экологический ущерб от этой рубки составил более 2 млн рублей.

Злоумышленник признал вину в полном объеме и получил 2 года и 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Гражданский иск прокурора удовлетворен в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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