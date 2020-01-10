Циклон, подошедший к берегам южного Приморья в ночь на Рождество, по подсчетам метеорологов, высыпал на каждый квадратный метр в среднем 13 мм осадков. Во Владивостоке, согласно измерениям, образовался слой в 9 см. Кроме поклонников зимнего спорта этого снега ждали сотрудники центра мониторинга окружающей среды Примгидромета.

Всего два дня как Владивосток к очередному снегу привыкает и пока, это самая большая его порция этой зимой. За полтора суток 13 миллиметров насыпало- январская норма на целый миллиметр превышена.

Максим Каленник, корреспондент: «Исследования владивостокского снега мы начинаем в микрорайоне, который в честь этой субстанции и называется. Это Снеговая Падь, одна из детских площадок».

С точки зрения науки, снег - обложной вид атмосферных осадков из микроскопических кристаллов льда и смеси воздуха в них.

Ольга Прибылева, житель микрорайона Снеговая Падь: «Чистый он или грязный на ваш взгляд!? На данный момент чистый. А если под микроскопом, конечно, грязный. В детстве снег ела, сейчас нет, потому что выросла».

Наказ от опытных гидрохимиков - следите, чтобы дети снег не ели. Он даже в первые секунды своей жизни, когда еще в облаках, далеко не всегда бывает бесцветным, как ему и положено. А пока до земли долетит каждая снежинка впитает в себя частицы того, чем мы дышим. Но еще более жадно они поглощают содержимое окружающей среды в первые часы на земле, в пока еще не спрессованных сугробах.

Сергей Алданов, гидрохимик первой категории Центра мониторинга окружающей среды Примгидромета: «Если взять розу ветров, у нас зимой дует с Китая, как раз с промышленных районов. И тут это может быть. И Сибирь, оттуда тоже заносит».

Сначала снег на всех падает, а потом всё подряд в него. В грязной атмосфере мы живем. И снег - отличный индикатор ее состояния. Особенно в городах и вдоль автострад. Выхлопы машин и богатый на всевозможные элементы дым заводских труб. После Снеговой Пади пробы содержимого еще свежего, всего двухдневного покрова, мы взяли в парке Минного городка и на обочине транспортного кольца на Третьей Рабочей. После суточного отстаивания гидрохимики за пробирки возьмутся с пристрастием. Результаты исследования узнаем на следующей неделе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]