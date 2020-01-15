«Вести: Приморье» и Примгидромет продолжают совместную акцию по детальному изучению окружающей среды. На прошлой неделе брали пробы снега, выпавшего во Владивостоке в ночь на Рождество. Гидрохимики в лаборатории неделю их изучали. Каков их вердикт?

Рождественский снег из городской среды изымали в трех районах города.

Сергей Алданов, гидрохимик первой категории Центра мониторинга окружающей среды Примгидромета: «Проба в Снеговой Пади, как и в Минном городке, в принципе получились чистыми. Они оказались на уровне метеостанций Приморского края».

Это означает, что ничего запредельного в снежном покрове двухдневной свежести на детских площадках в Снеговой Пади и на дорожках парка Минного городка не замечено. Но подчеркиваем - вот именно, что запредельного! Ведь снег всего 48 часов пролежал. Но даже за это время он успел «нахвататься» всего понемногу. Итоговая таблица пестрит цифрами - нитраты, калий, магний, соли серной и угольной кислоты.

Третью пробу мы брали прямо с обочины дороги на кольце Третьей Рабочей. Этот снег гидрохимики буквально на атомы разложили. Содержимое склянок весьма любопытно, с какой стороны к ним не подойди. Если принюхаться - на известку похоже.

Сергей Алданов, гидрохимик первой категории Центра мониторинга окружающей среды Примгидромета: «Это хлориды при выпаривании получились, осадок. И при ионах аммония тоже осадок образовался. Сдается мне, что это противогололедная смесь, которую применяют наши дорожники».

А это солевая смесь. По всем ГОСТам она обязана быть безопасной для всего живого окружающего мира. Но с годами поверхностный слой почвы насыщается этими — внимание! - сульфатами, нитратами, гидрокарбонатами, а также аммонием, натрием, калием, магнием, как выражаются химики - «по самое не хочу!». Постепенно городские клумбы сдаются под этим напором химических элементов и превращаются в суперконцентрированный склад всего, чему там не место, но зато для современных Менделеевых - богатое поле для изучения.

Марина Шевцова, начальник лаборатории загрязнений атмосферы Центра мониторинга окружающей среды Примгидромета: «Мы проводим мониторинг загрязнений атмосферного воздуха, снега, поверхностные воды, морские воды и почва. Воздух мы мониторим ежедневно. На следующую пробу воздуха вас берем!»

И поэтому на следующей неделе мы вновь вернемся в Центр мониторинга окружающей среды Примгидромета. Чтобы на борту особой, передвижной лаборатории отправиться по городу и узнать, чем дышит Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]