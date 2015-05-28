Приморье готово принять мировое шахматное событие

Приморье готовится к проведению матча на звание чемпионки мира по шахматам.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Приморском крае впервые состоится спортивное событие такого высокого уровня. В соревнованиях принимают участие две сильнейшие спортсменки из России и Китая. Кроме того, ожидается прибытие множества гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других государств мира.

Вторая часть матча за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и претенденткой Александрой Горячкиной (Россия) пройдет с 15 по 25 января на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Организаторами мероприятия выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Китайская шахматная ассоциация, Федерация шахмат России (ФШР) и Правительство Приморского края.

Первая часть матча за звание чемпионки мира по шахматам между россиянкой Александрой Горячкиной и действующей обладательницей титула Цзюй Вэньцзюнь из Китая сейчас проходит в Шанхае. Турнир стартовал 4 января. Соперницы сыграли четыре партии, три из которых завершились вничью, а в четвертой одержала победу китайская шахматистка, набрав 2,5 балла, у Горячкиной – 1,5 балла. В Шанхае они сыграют еще две партии, 11 и 12 января, после чего турнир продолжится в Приморье.

Во Владивостоке встречи будут проходить 16-17, 19-20, 22-23 января. Начало игр – в 16.00. Тай-брейк (в случае необходимости) будет играться 24 января.

Всего по правилам матча Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина сыграют 12 партий. Победительницей объявят шахматистку, набравшую 6,5 очков. В случае ничейного счета после 12 партий, чемпионка мира определится на тай-брейке.

Церемония закрытия пройдет 24 или 25 января в зависимости от того, будет ли тай-брейк. Если матч заканчивается досрочно, то организатор переносит церемонию закрытия на более раннюю дату (в день окончания последней партии или на следующий).

Гарантированный призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро. Победительница получает 60% от этой суммы (или 55% в случае тай-брейка).

В рамках мероприятия на территории кампуса пройдут шахматные соревнования, в которых примут опытные российские гроссмейстеры, юные приморские шахматисты и многочисленные любители шахмат из России и других стран.

Около 500 спортсменов со всех уголков Приморья примут участие в краевых детско-юношеских соревнованиях «Малая белая ладья» 18 и 19 января. Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока 21 и 22 января сразятся в этапе всероссийского турнира «Рапид Гран-При России «Владивосток 2020».

Во все дни для любителей шахмат будут проходить сеансы одновременной игры, мастер-классы и творческие встречи с известными российскими и иностранными гроссмейстерами. Кроме этого, Федерация шахмат России организовала экспозицию музея шахмат «История шахмат через историю фигур».

Посетить мероприятия и стать их участниками смогут все желающие. Для посещения необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. С центральной площади Владивостока будут курсировать специальные брендированные автобусы, которые будут доставлять людей в кампус ДВФУ.

В дальнейшем в Приморье планируется проведение еще одного соревнования мирового масштаба – Чемпионат по игре в го.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]