Участницы матча за звание чемпионки мира по шахматам прибыли в Приморье

Во Владивосток в понедельник, 13 января, прибыли участницы матча за звание чемпионки мира по шахматам – российская спортсменка Александра Горячкина и действующая чемпионка мира, китаянка Цзюй Вэньцзюнь, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ППК.

Шахматистки прилетели из Шанхая, где проходила первая часть мирового первенства. Участницы расселились в гостинице, где отдыхают и готовятся к проведению решающей второй части матча, которая пройдет в Приморье с 15 по 24 января.

Местом проведения престижного события выбран кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Организаторами мероприятия выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Китайская шахматная ассоциация, Федерация шахмат России (ФШР) и Правительство Приморского края.

В Шанхае участницы сыграли шесть партий. Первые три встречи завершились вничью, в четвертой победу отпраздновала чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, а в пятом поединке Александре Горячкиной удалось отыграться. В шестой партии был зафиксирован мирный результат. Сейчас счет в матче равный – 3:3.

Церемония открытия второй половины матча пройдет 15 января. Игры во Владивостоке будут проходить 16-17, 19-20 и 22-23 января. Начало встреч – в 15.30. Тай-брейк (в случае необходимости) будет играться 24 января. Церемония закрытия пройдет 24 января.

В рамках матча за звание чемпионки мира во Владивостоке будет организована обширная дополнительная программа, в которой примут участие опытные российские гроссмейстеры, юные приморские шахматисты и многочисленные поклонники шахмат из России и других стран.

Около 500 спортсменов со всех уголков Приморья станут участниками краевых детско-юношеских соревнований «Малая белая ладья» 18 и 19 января. Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока 21 и 22 января сразятся в этапе всероссийского турнира «Рапид Гран-При России «Владивосток 2020».

Во все дни для любителей шахмат будут проходить сеансы одновременной игры, мастер-классы и творческие встречи с известными российскими и иностранными гроссмейстерами. Кроме этого, Федерация шахмат России организовала экспозицию музея шахмат «История шахмат через историю фигур».

Посетить мероприятия и стать их участниками смогут все желающие. Для посещения необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. С центральной площади Владивостока будут курсировать специальные брендированные автобусы, которые будут доставлять людей в кампус ДВФУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]