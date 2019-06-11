Мировое шахматное событие стартовало в Приморье

Торжественная церемония открытия матча за звание чемпионки мира по шахматам состоялась во Владивостоке в среду, 15 января. В течение нескольких дней участницы – российская спортсменка Александра Горячкина и действующая чемпионка мира, китаянка Цзюй Вэньцзюнь будут сражаться за престижный титул на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, - сообщили в правительстве Приморья.

Приморский край впервые принимает подобное событие такого высокого уровня. Этому предшествовала масштабная подготовка, чтобы в течение десяти дней спортсмены и зрители смогли насладится настоящим праздником спорта. На острове Русский в кампусе ДВФУ, где пройдет вторая половина матча, все готово для того чтобы принять именитых игроков и всех любителей шахмат.

«В Шанхае участницы уже сыграли шесть партий. Первые три встречи завершились вничью, в четвертой победу отпраздновала чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, а в пятом поединке Александре Горячкиной удалось отыграться. В шестой партии был зафиксирован мирный результат. Сейчас счет в матче равный – 3:3», – отмечают организаторы.

Торжественная церемония открытия матча собрала сотни почитателей этого вида спорта в кинотеатре «Океан».

Своим ожиданиями от предстающего матча поделилась претендентка на главный титул Александра Горячкина.

«Пытаюсь сделать свой максимум. А дальше – матч покажет. Счет в матче равный, что говорит о том, что мы равные соперницы. Сейчас просто идет борьба», – сказала спортсменка.

По словам Цзюй Вэньцзюнь, предыдущие партии проходили довольно интересно – были как спокойные, так и напряженные игры.

«Я очень рада играть здесь, в России, мне нравится ваше гостеприимство, и я постараюсь “выжать” максимум из того, что могу», – поделилась действующая чемпионка мира.

Отметим, игры во Владивостоке будут проходить 16-17, 19-20 и 22-23 января в «Синем зале» кампуса ДВФУ. Начало встреч – в 15.30. Тай-брейк (в случае необходимости) будет играться 24 января. Партии можно как посетить, так и посмотреть онлайн-трансляцию на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.

Кроме того, в рамках матча за звание чемпионки мира во Владивостоке будет организована обширная дополнительная программа, в которой примут участие опытные российские гроссмейстеры, юные приморские шахматисты и многочисленные поклонники шахмат из России и других стран.

Около 500 спортсменов со всех уголков Приморья станут участниками краевых детско-юношеских соревнований «Малая белая ладья» 18 и 19 января. Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока 21 и 22 января сразятся в этапе всероссийского турнира «Рапид Гран-При России «Владивосток 2020».

Во все дни для любителей шахмат будут проходить сеансы одновременной игры, мастер-классы и творческие встречи с известными российскими и иностранными гроссмейстерами. Кроме этого, Федерация шахмат России организовала экспозицию музея шахмат «История шахмат через историю фигур». С программой можно ознакомиться здесь.

Посетить мероприятия и стать их участниками могут все желающие. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. С центральной площади Владивостока будут курсировать специальные брендированные автобусы, которые доставят своих пассажиров на площадку проведения матчей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]