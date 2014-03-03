Во Владивостоке пассажира авиарейса задержали за неподчинение экипажу

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолета, следующего по маршруту «Новосибирск - Владивосток» находится пассажир, закуривший на борту воздушного судна.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по прибытии рейса во Владивосток, сотрудники транспортной полиции установили и доставили в дежурную часть 37-летнего жителя Приморского края.

Установлено, что во время перелета данный гражданин отказался выполнить законные требования экипажа и курил в туалетной комнате самолета.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

Мужчине грозит штраф от 500 до 1500 рублей и от 2000 до 5000 рублей, либо арест до 15 суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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