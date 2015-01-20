«Световой коктейль» на борту исследовательского судна «Владимир Сафонов» устроили приморские ученые. Собственным изобретением они покорили самую капризную промысловую рыбу. Специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства испытали новую технологию вылова сайры.

Никита Ваккер, молодой специалист отраслевой науки, еще под впечатлением от научного рейса в северо-западную часть Тихого океана. На этот раз в центре внимания ученых и инженеров - «ночная жемчужина». Так во всем мире называют сайру за ее серебристый цвет. Охота на нее и правда завораживающее зрелище: посреди безмолвного океана слепящее светом судно разрезает морскую гладь. Однако не всякий источник света нравится капризной рыбе.

Никита Ваккер, ведущий специалист Тихоокеанского филиала ВНИРО: «Горит галогенная люстра и тут мы включаем светодиод, и сайра сразу приглубляется. Мы постепенно уменьшаем световой поток, и сайра начинает приподниматься...»

В то время как японские и корейские рыбаки ловят сайру под мощными прожекторами, дальневосточники пошли по пути ресурсосбережения. В ходе эксперимента они решили пригласить обитателей океана на необычный «световой коктейль».

Виктор Волотов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО: «Глаз изучался сайры, и определили, что она может близко подходить к большому свету, и главный ее интерес — питание. Где свет, там и питание...»

Дальше - дело техники! По периметру судна установили галогенную гирлянду и светодиодные люстры, которые меняют цвет и яркость. «Светомузыка», так окрестили ноу-хау ученые, не только приманивает сайру с большого расстояния, но и буквально ее гипнотизирует. Изменение светового спектра точно вводит рыбу в «ступор», а это как раз то, что нужно добытчикам!

Михаил Мизюркин, главный научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО: «Повышение эффективности лова на наших судах удалось добиться композитным способом, используя светодиодные и галогенные лампы совместно, а также регулировкой светового потока, чего нет ни у кого в мире. Мы — первые!»

Регулирование мощности светового потока может увеличить концентрацию сайры сразу в три раза, шокируют ученые. Столь яркая «дискотека» нравится рыбе в любую погоду, будь то морось или туман. При этом расход энергии в десятки раз ниже, чем при использовании светового оборудования на иностранных судах. Дальневосточники уверены, новая технология поможет российским рыбакам восстановить промысел сайры, который за последние годы оказался в кризисе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]