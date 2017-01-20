11 детей травмированы в дни новогодних праздников на дорогах Приморья

В период праздничных дней на дорогах Приморского края получили травмы 11 несовершеннолетних. В 10 случаях дети, являясь пассажирами транспортных средств, пострадали в результате столкновений автомобилей, наезда на стоящее транспортное средство, съезда автомобиля с дороги. ДТП произошли на территории городов Арсеньев, Владивосток и Уссурийск, а также Партизанского района. В девяти случаях выявлены нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора, правил перевозки несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, 3 января в городе Уссурийске при проезде перекрестка водитель "Сузуки Эскудо" не уступил дорогу автомобилю "Хонда НРВ", пользующемуся преимуществом в движении, спровоцировав столкновение. В результате ДТП пострадали 2 несовершеннолетних пассажира "Хонда" (8 и 10 лет), 2 несовершеннолетних пассажира "Сузуки" (5 и 8 лет). Водитель "Сузуки Эскудо" является отцом и дядей пострадавших несовершеннолетних, дети не были пристегнуты ремнями безопасности, детское удерживающее устройство в автомобиле отсутствовало. Водитель "Хонда" – мать пострадавших, с ее слов во время движения автомобиля дети были пристегнуты ремнями безопасности. В результате удара пострадавшие получили травмы головы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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