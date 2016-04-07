Один из конюхов едва не погиб, спасая лошадь от пожара в конном клубе Rosso

Конный клуб Rosso сгорел ночью 11 января в Минном городке. Один из конюхов пытался тащить упавшую лошадь, но сам потерял сознание – его спасли пожарные. Лошадей спасать было уже поздно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Площадь пожара в конном клубе превысила 300 кв. метров.

Как говорят конюхи, около 20:20 начал гореть потолок, который был утеплен пенопластом, - сообщает Vl.ru. Дым быстро распространился по помещению. Двое мужчин и женщина стали открывать двери в денники, чтобы лошади сами выбежали на улицу. Планировка конюшни сложная, из трех секций, а внутренний двор был захламлен. Большинству животных удалось спастись.

Четверо, которые находились в самой дальней части здания и ближе всего к возгоранию, надышались угарным газом, были напуганы, бились в своих денниках и не могли найти выход. Один из конюхов пытался тащить упавшую лошадь, но сам потерял сознание – его спасли пожарные. Лошадей спасать было уже поздно.

Коней, которые оказались на улице и бегали по парку, собрали и развели по левадам и манежам. Часть на коневозах развезли по другим конюшням, где были свободные места. Часть осталась ночевать в деревянных летниках снаружи здания. Пожарные сказали, что там безопасно – возгорание произошло с другой стороны кирпичного здания. Внутрь конюшни никого не пускали: там нет электричества и все залито водой. Крыша продолжала дымить до часу ночи, на месте дежурили пожарные, которые быстро пролили ее, когда кровля снова загорелась.

Сгорели корма, но осталось сено. На конюшне нет воды. У многих коневладельцев погорела амуниция: седла, уздечки, вальтрапы, попоны и другие вещи. Люди делились друг с другом уцелевшими недоуздками, чтобы заводить лошадей в денники и коневозы, а также попонами для тех лошадей, которым пришлось ночевать в левадах на улице. Помогать погорельцам приехали коневладельцы, тренеры, руководители других конных клубов, водители коневозов и ветеринары. У двоих лошадей, по словам медиков, подозревают отек легких. Им назначили лечение.

Сейчас в конюшне будут рады любой помощи. Примут попоны, недоуздки, чембуры для лошадей. Ждут волонтеров для разбора завалов, сантехников и электриков для восстановления электричества и водоснабжения. Нужны стройматериалы: доски, фанера, лестницы, инструмент, гвозди.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru