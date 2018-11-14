Льготники не будут стоять в очередях: билеты могут продавать онлайн

Льготникам не придется выстаивать многочасовые очереди, если субсидированные авиабилеты начнут продавать онлайн, считают в Общероссийском объединении пассажиров. Там сообщили, что такую схему продажи билетов прорабатывает минтранс совместно с Пенсионным фондом России (ПФР), сообщает "Вести: Приморье".

В минтрансе пояснили, что сейчас прорабатывается возможность "подтверждения отнесения пассажира к льготной категории с применением Единой государственной информационной системы социального обеспечения". Но сначала будет реализован пилотный проект по железнодорожным перевозкам, а затем найденное решение планируется использовать при бронировании авиабилетов льготниками через интернет ресурсы. В ПФР от комментариев воздержались, отмечает «РГ».

С этой идеей Общероссийское объединение пассажиров обращалось к министру транспорта Евгению Дитриху. "Наше предложение заключается в том, чтобы для тех, кто живет не в городе, кому нужно тратить время и деньги на проезд к кассе, расширить возможности онлайн-покупки билетов", - пояснил "РГ" председатель объединения Илья Зотов.

Льготные билеты на Дальний Восток, в Калининград, в Симферополь (туда и обратно) могут купить россияне в возрасте до 23 лет, граждане пенсионного возраста, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи. Такие билеты раза в два дешевле обычных за счет госсубсидий и пользуются спросом. Но при их продаже проверяют документы, подтверждающие право на льготу, а потому сейчас продают только через кассы. В Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ), в которую входят операторы авиакасс по всей стране, рассказали "РГ", что порой льготники вынуждены выстаивать многочасовые очереди. Но только за счет перевода продаж в онлайн проблему не решить, считает гендиректор организации Сергей Демиденко. "На Дальнем Востоке 67% авиабилетов продаются по субсидируемым тарифам. Если у инвалида нет интернета, то без кассы ему просто некуда будет идти", - говорит он. Однако кассы массово закрываются из-за нерентабельности. В ААВТ просят разрешить кассам взимать плату за дополнительные услуги при продаже льготных билетов, например, за консультирование при состыковке рейсов.

Есть и другая опасность. Сразу после старта продаж в интернете могут выкупаться все льготные билеты. Можно предусмотреть продажу только части билетов через интернет и нужно исключить все возможности махинацией, отмечает Илья Зотов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]