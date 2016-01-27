"Вести: Приморье. Интервью". Приморье избавляется от снюсов
Снюс — жевательный табак и его оборот запрещен законом. Та продукция, которую мы изымаем из оборота, - это никотинсодержащие смеси. То есть в этих смесях содержится никотин, полученный химическим путем. В настоящее время Роспотребнадзором совместно с органами полиции на территории Приморья провели более 200 наздорных мероприятий. Изъята из оборота 481 партия и 1759 продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
31.12.2019 Охота на снюсы открыта: в Приморье опасные смеси изымают из продажи
-
27.12.2019 В Приморье ищут «лазейки» для изъятия снюса из оборота
-
21.11.2018 В Приморье задержана крупная партия лома рогов лося и оленя
-
04.06.2018 Большая партия рыбной продукции без документов и просрочки выявлена во Владивостоке
-
10.02.2016 Более тысячи литров шампанского изъято из незаконного оборота в Приморье
-
27.01.2016 В Приморье полицейские изъяли 50 тысяч литров алкоголя
Добавить комментарий