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"Вести: Приморье. Интервью". Приморье избавляется от снюсов

Снюс — жевательный табак и его оборот запрещен законом. Та продукция, которую мы изымаем из оборота, - это никотинсодержащие смеси. То есть в этих смесях содержится никотин, полученный химическим путем. В настоящее время Роспотребнадзором совместно с органами полиции на территории Приморья провели более 200 наздорных мероприятий. Изъята из оборота 481 партия и 1759 продукции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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