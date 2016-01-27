"Вести: Приморье. Интервью". Приморье избавляется от снюсов

Снюс — жевательный табак и его оборот запрещен законом. Та продукция, которую мы изымаем из оборота, - это никотинсодержащие смеси. То есть в этих смесях содержится никотин, полученный химическим путем. В настоящее время Роспотребнадзором совместно с органами полиции на территории Приморья провели более 200 наздорных мероприятий. Изъята из оборота 481 партия и 1759 продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]