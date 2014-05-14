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Владивостокцам предлагают выбрать названия для двух строящихся судов

Владивостокцам предлагают выбрать названия для двух строящихся судов

Фото: Администрация г. Владивостока

Жителям Владивостока предлагают выбрать названия для двух строящихся для города судов на воздушной подушке. Свои варианты можно присылать на электронную почту transport@vlc.ru или оставлять в комментариях в официальных аккаунтах мэрии в соцсетях.

Сделать это можно до 19 января, - сообщили в пресс-службе мэрии. После этого специальная комиссия администрации города выберет три варианта из предложенных и представит их на голосование горожанам также в социальных сетях. По его итогам и будет принято окончательное решение.

Представить свои варианты названий судам и стать участником последующего голосования может каждый.

Напомним, муниципальный контракт на поставку двух судов на воздушной подушке администрация города заключила в феврале 2019 года с компанией «Ховеркрафт» из Санкт-Петербурга. Оба судна будут работать на прибрежных морских линиях.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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