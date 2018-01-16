Борис Кубай уточнил прогноз погоды в Приморье на неделю вперед
В январе в тропосфере над Японским морем образовалась относительно слаборазвитая фронтальная зона, вдоль которой порой пробегают небольшие волновые возмущения, малоактивные циклоны и атмосферные фронты. Один из них своей северной периферией «задел» юг Приморья и подсыпал немного снега 7 января, - расказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
В субботу, 18 января, в нижней тропосфере потеплеет до -9 °С, соответственно, качнется вверх и температура у поверхности земли. В воскресенье, 19 января, она понизится до -12 °C. Над Японским морем в этот день будет проходить очередной слаборазвитый циклон, существует небольшая вероятность, что своим крылом он может слегка задеть юг Приморья небольшим снегом. Но на сегодня эта вероятность менее 50%.
20 января нижняя тропосфера охладится до -15 °С, 21 января прогреется до - 9 °С, 22 января остынет до -12 °С. Такие вот колебания температур будут происходить на ближайшей неделе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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