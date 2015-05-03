Прокуратура, СК и минздрав Приморья проверяют больницу в Артеме после смерти ветерана ВОВ

В городской больнице № 1 в Артеме скончалась 91-летняя участница Великой Отечественной войны. Ее родственники винят врачей в пренебрежительном отношении к ветерану и подали уже 31 жалобу в различные органы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, Екатерина Корнеевна Шустик родилась 21 февраля 1928 года в селе Картун (Вострецово Красноармейского района Приморского края) в многодетной крестьянской семье, которую затронули сталинские репрессии. В период Второй мировой дочь «врага народа» проявляла себя отважно в качестве бойца городской пожарной команды города Иман НКВД СССР. Ей же довелось стать участницей завершающей операции Советской армии во Второй мировой войне – Хутоусской наступательной операции, продолжавшейся с 9 по 26 августа 1945 года. Екатерину Шустик наградили медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». В послевоенное время Екатерина Корнеевна была ударником коммунистического труда и победителем соцсоревнований. В 1983 году ее наградили медалью «Ветеран труда». Жизнь участницы ВОВ оборвалась 3 января 2020 года в Артемовской городской больнице № 1.

Ее внук Алексей Подорожный винит в смерти бабушки врачей. По его словам, 29 декабря ему позвонила мама и сказала, что Екатерине Корнеевне стало плохо и она не просыпается. Ей сразу вызвали скорую помощь, а Алексей поехал в городскую больницу, куда повезли бабушку. Врачи сказали, что это не инсульт, а неврологический сон либо иное неврологическое состояние. А поскольку отделения неврологии в больнице нет, пациентку не стали госпитализировать.

«Бабушка была лежачая и без сознания. Я попросил у больницы карету скорой помощи для транспортировки ее домой, так как это предусмотрено нормативными актами. Я готов был оплатить все расходы транспортировки, просто бабушке в таком состоянии было бы опасно ехать в моей небольшой машине. На это мне сказали, что больницу не волнует, как я буду забирать свою бабушку. Моя мать – 70-летняя женщина, инвалид III группы, ветеран труда. Она не в состоянии удерживать бабушку в период ее "сна" и тем более не сможет самостоятельно поднять ее на третий этаж по лестнице. Нам помогали люди, которые были в это время в приемном отделении: одни поддерживали морально мою мать, а другие помогли искать номера платных перевозок лежачих больных. Но из-за пробок минимальное время ожидания было бы часа четыре, не менее», – рассказывает Алексей Подорожный.

Везти домой бабушку пришлось на заднем сиденье машины. До квартиры ее нес внук. Следующим утром больница после планерки все же направила скорую помощь за женщиной для госпитализации. Но в первый же день в больнице пациентка, за которой не уследили медики, упала с кушетки.

«Мою мать не пустили к бабушке, потому что надо было снять одежду и надеть бахилы. Они платные, а сумка матери была у меня в машине. Бабушка в это время перевернулась во сне и упала с кушетки на кафельный пол. В отличие от моей интеллигентной матери мне было плевать на возгласы медсестры. Увидев бабушку, лежащую на полу, я поднял шум. Прибежал врач, и с ним мы подняли бабушку на кушетку, и я не отходил от нее до реанимации», – вспоминает Алексей.

О том, что она скончалась вечером 3 января, родственники узнали лишь на следующий день, но не от медиков, а от бюро ритуальных услуг. И только через час после этого звонка с ними связалась дежурный врач больницы.

«Я приехал утром 3 января в больницу, привез воду. Зайти к бабушке мне не дали, я уехал. Через сутки позвонили из похоронной организации и предложили свои услуги. Представитель компании был удивлен, что нам еще не звонили из больницы, потому что он знал, что бабушка умерла примерно в 21:45. Через час после его звонка позвонила дежурный врач и сообщила о ее смерти. На мой вопрос о причине смерти она сказала, что это будет изложено в документах», – поделился мужчина.

Екатерину Корнеевну похоронили в родном для нее Дальнереченске, рядом с мужем. Родственники не будут подавать на больницу в суд, но написали заявления в прокуратуру, Следственный комитет и министерство здравоохранения Приморья.

По факту смерти пациентки в больнице проводится служебная проверка.

Следственный комитет проверяет факты, изложенные в обращениях семьей умершей участницы Великой Отечественной.

Результаты рассмотрения жалоб в полиции, минздраве и ФОМС поставлены на контроль в краевой прокуратуре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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