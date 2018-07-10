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«Накаталась» на штраф и 20 часов обязательных работ жительница Чугуевского района

«Накаталась» на штраф и 20 часов обязательных работ жительница Чугуевского района

Фото: pixabay.com

Судебные приставы Чугуевского района возбудили исполнительное производство о взыскании штрафа с местной жительницы за управление транспортным средством, будучи лишенной данного права, сообщает "Вести: Приморье".

Разъяснения судебного пристава-исполнителя о последствиях не вразумили уклонистку. Женщина не стала предпринимать какие-либо меры к оплате штрафа. В связи с этим работник службы составил в отношении нее протокол об административном правонарушении. Также был наложен арест на принадлежащую ей бытовую технику. Рассмотрев материалы дела, суд назначил неплательщице наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Осознав все последствия, должница погасила часть штрафа, обязуясь в ближайшее время полностью исполнить назначенные наказания, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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