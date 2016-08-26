По закону накажут двух приморцев за угон школьного автобуса

В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в угоне школьного автобуса, сообщает "Вести: Приморье".

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Спасский» окончено расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей 28 и 29 лет в неправомерном завладении школьным автобусом без цели хищения.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Советской, на территории школы-интерната увидели автобус марки ПАЗ. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, злоумышленники подошли к транспортному средству и поняли, что водительская дверь не заперта, а ключ находится в замке зажигания. После этого мужчины забрались в автобус и отправились кататься по городу.

В районе дома № 19 на улице Третья Загородная подозреваемые были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Спасский». В отделе полиции ранее не судимые местные жители 28 и 29 лет дали признательные показания.

Позже в полицию поступило сообщение об угоне школьного автобуса стоимостью 1,3 млн рублей.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В рамках расследования произведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу.

Расследование завершено. Доказана причастность фигурантов уголовного дела к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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