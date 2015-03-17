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Новый порядок прохождения медосмотра для водителей: быть или не быть

Новый порядок прохождения медосмотра для водителей: быть или не быть

Окончательное решение о введении нового порядка прохождения медосмотра для автолюбителей будет принято в феврале, сообщает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на форуме «Здоровая Москва», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

«В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа [увеличения объема исследований для водителей]. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — передает слова Брюна РИА «Новости». Он также отметил, что на данный момент идет обсуждение проблемы раннего выявления употребления алкоголя и наркотиков автомобилистами. По словам Брюна, пока реализация приказа Минздрава перенесена на июль.

Ранее Минздрав России планировал расширить список исследований, обязательных к прохождению водителями в рамках медицинского освидетельствования. Новости об изменении порядка прохождения медосмотра вызвали ажиотаж среди автолюбителей, которые выстроились в огромные очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах, опасаясь увеличения стоимости анализов в будущем.

На фоне всеобщей обеспокоенности Минздрав РФ отложил введение нового порядка медкомиссии, передает «Утро.ру». На данное решение также повлияло выступление президента России Владимира Путина, который раскритиковал инициативу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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