Новый порядок прохождения медосмотра для водителей: быть или не быть
Окончательное решение о введении нового порядка прохождения медосмотра для автолюбителей будет принято в феврале, сообщает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на форуме «Здоровая Москва», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.
«В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа [увеличения объема исследований для водителей]. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — передает слова Брюна РИА «Новости». Он также отметил, что на данный момент идет обсуждение проблемы раннего выявления употребления алкоголя и наркотиков автомобилистами. По словам Брюна, пока реализация приказа Минздрава перенесена на июль.
Ранее Минздрав России планировал расширить список исследований, обязательных к прохождению водителями в рамках медицинского освидетельствования. Новости об изменении порядка прохождения медосмотра вызвали ажиотаж среди автолюбителей, которые выстроились в огромные очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах, опасаясь увеличения стоимости анализов в будущем.
На фоне всеобщей обеспокоенности Минздрав РФ отложил введение нового порядка медкомиссии, передает «Утро.ру». На данное решение также повлияло выступление президента России Владимира Путина, который раскритиковал инициативу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.11.2019 Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
-
22.11.2019 «Чушь какая-то»: Путин о новых справках для медосмотра водителей
-
03.01.2019 Россияне получили право на дополнительные дни отпуска
-
17.03.2015 Вопрос по вертолетоносцу "Владивосток" решится к маю
-
17.07.2018 На территории Приморья отмечено снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей
-
21.11.2019 Аншлагами в наркоцентрах отреагировали приморцы на новое распоряжение Минздрава
Добавить комментарий