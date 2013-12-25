Опыт Приморья по внедрению менеджмента качества в сфере здравоохранения отмечен на Гайдаровском форуме

Приморский опыт реализации проекта «Внедрение системы менеджмента качества в учреждениях здравоохранения» удостоен высокой оценки в Москве на Гайдаровском форуме. Промежуточные результаты работы внедрения национальной системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в Приморском крае представил экспертам заместитель председателя Правительства региона – министр здравоохранения Виктор Фисенко, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Правительства ПК.

Как отметили эксперты, на сегодняшний день активными участниками реализации данного проекта являются Приморский край и Тюменская область.

Учитывая важность вопросов, связанных с безопасностью пациентов, с качеством оказания медицинской помощи, в Приморском крае проект реализуется сразу в 13 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения региона. Это шесть самостоятельных поликлиник – четыре взрослых и две детских, три монопрофильных – Перинатальный центр, краевая инфекционная больница и онкологический диспансер, а также четыре крупнейших в крае многопрофильных стационара.

«Новая методика активно внедряется в 13 медицинских организациях Приморья с апреля 2019 года. Она нацелена на совершенствование медицинской помощи в регионе», – подчеркнул куратор здравоохранения края Виктор Фисенко.

Он подчеркнул, что проект предусматривает базовые требования, связанные с безопасностью применения лекарственных препаратов, обращения медицинских изделий, использования оборудования, безопасностью среды в медицинской организации и эпидемиологической безопасностью.

«Эти базовые требования важно стандартизировать, чтобы они выполнялись одинаково во всех медучреждениях. В связи с чем важное значение имеет подготовка специалистов, не только врачей, но и всех, кто вовлечен в работу медучреждения. Сегодня мы этим активно занимаемся. Уже прошли обучение почти 300 человек», – отметил заместитель председателя Правительства Приморского края.

Несмотря на относительно небольшие сроки внедрения системы управления качеством, руководители пилотных организаций Приморья уже отмечают первые значимые результаты. Так, например, краевой клинической больнице №2 Владивостока, после введения в сентябре 2019 года системы идентификации пациентов и профилактики падений с использованием идентификационных браслетов с цветовой маркировкой и штрих-кодированием, количество неблагоприятных событий (падений) сократилось в девять раз.

Во владивостокской поликлинике №6 в результате реализации комплекса мер по управлению персоналом, в том числе программ адаптации молодых специалистов и наставничества, показатель «текучести» кадров у врачей снизился с 13,6% в 2018 году до 7,3% в 2019 году, а у врачей со стажем работы до трех лет – с 17,8 до 6,9 % соответственно. В детской поликлинике №3 в ходе реализации блока по идентификации личности пациента при заборе анализов и цифровизации работы диагностической лаборатории в 2,3 раза уменьшилось количество обращений граждан, связанных с утерей результатов лабораторных исследований. Свои достижения есть и в других медучреждениях, участвующих в проекте.

В планах регионального минздрава – вовлечение в проект остальных медицинских организаций, а также тиражирование лучших практик в других медицинских организациях Приморья. Также край обещает стать один из первых субъектов, где будут открыт Региональный центр компетенций внедрения современных подходов к управлению качеством. Головной офис будет создан на базе пилотных учреждений, успешно этим занимающимся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]