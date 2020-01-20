Во Владивостоке ушел из жизни ветеран, трудовой стаж которого почти 80 лет

На 104 году жизни скончался заслуженный судоремонтник Иван Семенович Ткаченко». Общий его трудовой стаж - почти 80 лет.

Уроженец Харьковской губернии в 1937 году был призван на срочную службу и оказался на Дальнем Востоке, где служил во Владивостокском морском пограничном отряде. После службы остался в Приморье и устроился на 178 СРЗ ВМФ (сейчас входит в ЦС «Дальзавод»). Прошёл трудовой путь от старшего мастера до начальника цеха.

В годы Великой Отечественной войны юбиляр стал кавалером двух боевых орденов – Ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Одним из ярких эпизодов его рабочей биографии стала подготовка отряда подводных лодок Тихоокеанского флота (в том числе легендарной С-56) к переходу на Североморский театр военных действий.

Примечательно, что свою трудовую деятельность судоремонтник, отмеченный десятками наград за добросовестный труд, завершил в 94 года.

Коллектив ГТРК «Владивосток» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Семеновича Ткаченко.

Прощание с Иваном Семеновичем состоится завтра, 21 января, в 12.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 55.

О героической молодости и славном трудовому пути Ивана Семеновича "Вести: Приморье" рассказывали несколько лет назад в сюжете Галины Медведевой "Ветерану труда и советско-японской войны Ивану Ткаченко исполнилось 100 лет".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]