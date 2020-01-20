Во Владивостоке мужчина спас двух женщин от падающей с крыши снежной глыбы
Сегодня, 20 января, около 13:00 на проспекте 100-летия Владивостока, 51 снег скатился с крыши и упал на тротуар, по которому шли люди. За доли секунды мужчина выдернул женщин из-под снега, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews24. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Примечательно, что это не первый случай в этом месте, сообщают горожане. Вот некоторые комментарии из соцсетей:
lina_k_vl
В прошлом году было такое прямо на остановке. Хорошо людей в тот момент было мало. Падал прям на остановку и на тротуар. Там и крыша у остановки пробита, наверное из-за падающего снега.
oksana_vdk
На 100-е Владивостока, 29а, школа №38 - на против стоят дома, там каждый раз сход лавин. Директор школы постоянно там контролирует, чтобы ученики не попалили под лавины, а когда потепления, с крыш вечно висят глыбы. А там пешеходный переход.
aandreevna566
Такая ужасная картина на столетии наблюдается каждый год и не по разу. Недавно нужно было дойти со столетия до Невской, 4 раза снег срывался с крыш под ноги.
Отмечу, что автор этой статьи по дороге на работу также едва не попала под падающий снег с крыши дома по проспекту 100 лет Владивостоку, 44. Это случилось после одного из снегопадов в конце 2019-го.
Подобный случай произошел в марте 2018-го года. Причем точно в этом месте. Тогда с крыши обрушился настоящий "снежный водопад".
Видео - vlnews24.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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