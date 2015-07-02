В Спасске спасли лошадь, упавшую ночью в кошаре

В одном из частных дворов в г. Спасске-Дальнем Приморского края лошадь очень неудачно упала боком в глубокую алюминиевую емкость, которая использовалась для кормления коз и других домашних животных.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, металл «впился» в тело животного, как тесное кольцо на пальце. Пожилой хозяин подворья освободить лошадь, как не пытался, не смог. Пришлось обращаться к спасателям. На дворе стояла полночь.

По адресу прибыла дежурная смена ПСП (Спасск-Дальний) Владивостокского отряда МЧС России.

«Поднять полтонны живого веса оказалось не просто, случай неординарный, - рассказали спасатели. – Применять гидравлический инструмент нельзя было, могли навредить лошади, поэтому использовали шанцевый инструмент и подручные средства – доски, поленья, веревки».

За судьбу лошади сильно переживал её пожилой владелец. Из-за угла кошары с интересом наблюдали за всем происходящим любопытные козы.

Спасательная операция, которая продолжалась почти час, завершилась успешно. Спасатели освободили лошадь из «алюминиевого капкана», поставили животное на ноги. Помощь ветеринара не потребовалась.

Хозяин подворья искренне поблагодарил спасателей за неоценимую, по его словам, помощь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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