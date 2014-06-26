Студенты станут гидами на «Земле леопарда»

Студенты Восточного института — Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ВИ — ШРМИ ДВФУ) внесут вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда, содействуя «Земле леопарда» в развитии международных отношений и туризма. Это стало возможным благодаря взаимовыгодному соглашению о сотрудничестве, впервые подписанному руководством нацпарка и дирекцией Школы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ предполагает проведение на «Земле леопарда» научно-производственных и преддипломных практик для студентов, изучающих восточные и европейские языки. Впервые в истории работы нацпарка учащиеся после специальной подготовки будут принимать на заповедной территории иностранных туристов, в первую очередь из стран Азии. Это особенно актуально в связи с активным ростом интереса к природе юга Приморского края и редкому дальневосточному леопарду, популяцию которого в России удалось спасти от исчезновения.

Благодаря получаемым в университете знаниям студенты смогут общаться с туристами на их родных языках: корейском, китайском, японском, а также английском и других в случае приема гостей из стран Запада. Помимо этого, в рамках соглашения будут проходить международные конференции, семинары и другие события. Студенты будут выступать переводчиками при приеме на «Земле леопарда» официальных делегаций, например, из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда Китая.

«Радует интерес нашего нового партнера к молодым специалистам института, которые смогут работать не только на благо развития международных отношений, но и для повышения уровня экологического образования, – отметил Евгений Пустовойт, директор Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ. – Помогая делу сохранения редких животных, студенты одновременно будут получать важную для них реальную практику, что реализует интересы сторон соглашения. Мы приложим все усилия, чтобы помочь природе. Уверен, наше партнерство будет взаимовыгодным и плодотворным».

Во время встречи в ДВФУ, посвященной вопросам реализации соглашения, представители сторон обсудили перспективные проекты и направления совместной работы.

«Дикие животные не признают государственных границ – спасенная в России популяция леопарда постепенно возвращается в Китай и на Корейский полуостров, поэтому для нас важно взаимодействие с зарубежными коллегами и туристами, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Поддержка Восточного института ДВФУ позволит нам знакомить с уникальными животными еще большую аудиторию, призвать к бережному отношению к природе наших соседей, от которых теперь также зависит будущее леопарда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]