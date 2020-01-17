Спецсчет: приморцам предлагают дополнительный доход

Дома, выбравшие спецсчета для аккумулирования средств на капитальный ремонт, могут размещать временно свободные средства на депозите. Это защитит накопления от инфляции и даст дополнительный доход, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Как рассказали в Фонде капитального ремонта Приморского края, накапливать средства на капремонт своего дома собственники могут самостоятельно – на специальном счете. В Приморском крае таких домов 1296 – это 11,5% от всех многоквартирных домов, включенных в 30-летнюю программу капитального ремонта.

«Собственники дома, выбравшие спецсчет, самостоятельно аккумулируют взносы за капитальный ремонт. При этом расходование средств контролирует государственная жилищная инспекция – они могут быть потрачены исключительно на проведение работ по капитальному ремонту», – разъяснили специалисты.

В фонде подчеркнули, что за счет накопленных на спецсчете средств нельзя, например, отремонтировать подъезд или сделать детскую площадку.

Если срок ремонта дома еще не наступил, находящиеся на спецсчете средства можно размещать на специальном депозите – это защитит накопления от инфляции и даст дополнительный доход.

Открыть специальный депозит можно на следующих условиях:

– только по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, при условии сбора не менее 2/3 от общего числа голосов;

– кредитная организация должна соответствовать всем требованиям Жилищного кодекса РФ, а список кредитных организаций, соответствовать требованиям Центрального банка РФ;

– все операции по специальному депозиту проводятся только через специальный счет;

– доходы, полученные от размещения на специальном депозите временно свободных денежных средств фонда капитального ремонта, могут использоваться только на проведение работ по капитальному ремонту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]