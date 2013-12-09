Спецсчет или общий «котел»:  собственникам жилья предлагают сделать выбор

Формировать фонд капитального ремонта своего дома самим на спецсчете или в общем «котле» на счете регионального оператора – выбор за собственниками жилья. В Фонде капитального ремонта Приморского края рассказали о плюсах и минусах накопления средств на специальном счете, сообщают «Вести:Приморье».

Спецсчет: преимущества и условия

На специальных счетах в настоящее время находятся 1183 многоквартирных дома. Это почти 10% домов, включенных в программу капитального ремонта в Приморском крае.

Собственники дома, выбравшие спецсчет, самостоятельно аккумулируют взносы за капитальный ремонт. Если срок ремонта дома еще не наступил, находящиеся на спецсчете средства можно размещать на специальном депозите – это защитит накопления от инфляции и даст дополнительный доход.

Открыть специальный депозит можно на следующих условиях:

– только по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, при условии сбора не менее 2/3 от общего числа голосов;

– кредитная организация должна соответствовать всем требованиям Жилищного кодекса РФ, а список кредитных организаций – требованиям Центрального банка РФ;

– все операции по специальному депозиту проводятся только через специальный счет;

– доходы, полученные от размещения на специальном депозите временно свободных денежных средств фонда капитального ремонта, могут использоваться только на проведение работ по капитальному ремонту.

На что нельзя потратить накопленные средства

Собственникам домов, решивших копить средства на спецсчете, важно знать, что взносы за капитальный ремонт можно потратить только на те работы, которые предусмотрены краевым законом о капитальном ремонте (227-КЗ):

– ремонт систем отопления и теплоснабжения;

– ремонт систем электроснабжения;

– ремонт систем холодного водоснабжения;

– ремонт систем канализации и водоотведения;

– ремонт систем горячего водоснабжения;

– ремонт систем газоснабжения;

– ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

– ремонт крыши;

– ремонт фасада;

– ремонт фундамента;

– ремонт подвальных помещений.

Отремонтировать на эти деньги подъезд, разбить клумбу, установить видеокамеры или сделать детскую площадку – нельзя. Также следует понимать разницу между текущим и капитальным ремонтом: капитальный предполагает полное восстановление ресурса конструктивного элемента дома. Замена участка электропроводки, установка новой запорной арматуры на трубе или замена нескольких листов кровельного железа – это не капитальный ремонт.

Расходование средств контролирует государственная жилищная инспекция.

В каком случае дом принудительно переведут со спецсчета на «котловой»

С момента создания в Приморском крае системы капитального ремонта на счет регионального оператора (Фонда капремонта) перешли 155 домов, находившихся до этого на специальном счете.

«Основная причина перехода – собственники не справляются с ведением спецсчета. Люди принимают решение самостоятельно копить деньги на ремонт своего дома, но по факту никто не хочет заниматься рутинной работой – начислять взносы, печатать квитанции, следить за собираемостью, взыскивать долги с неплательщиков. У нас есть два случая, когда собственники даже не открыли счет в банке для перечисления взносов», – рассказали в фонде.

Переход со спецсчета на счет Фонда капремонта может происходить и принудительно. Например, если в течение года собираемость взносов составляет менее 50%, в крае зафиксировано 42 таких случая.

«Низкая собираемость ставит под угрозу проведение ремонта, это недопустимо. Поэтому работа по взысканию долгов имеет большое значение. Опыт показывает, что региональный оператор, имеющий в штате специалистов данного профиля, делает эту работу достаточно эффективно, в том числе – за счет взаимодействия со службой приставов», – отметил руководитель фонда Андрей Горелов.

Еще один повод для принудительного перевода дома на котловой счет – неисполнение работ по капремонту в срок. Дома, находящиеся на специальном счете, тоже включены в региональную программу, которая устанавливает сроки ремонта, и к определенному программой сроку собственники должны собрать необходимую сумму и провести требуемые работы.

Таким образом, очевидно, что спецсчет – это выбор для ответственных собственников. Только дружные соседи, умеющие договориться друг с другом, смогут рационально организовать проведение капитального ремонта в своем доме.

Напомним, в ремонтной программе 2020 года в Приморье значатся 298 многоквартирных домов. На большинстве объектов уже работают подрядчики. Качество ремонта каждого дома контролируется в рамках проведения технического надзора, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]