Эксперимент по снижению уровня бедности начался в регионах

Итоги экспериментов могут стать основой новой системы соцподдержки малоимущих граждан, анонсированной Михаилом Мишустиным.

В ряде регионов, участвующих в эксперименте по снижению уровня бедности, уже тестируют меры адресной поддержки малоимущих, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия». Такую модель помощи в ближайшие два года планирует выстроить в России новый премьер-министр Михаил Мишустин — об этом он заявлял на прошлой неделе. Региональные правительства прибегают преимущественно к социальному контракту, по которому теперь можно не только получить деньги на новую профессию или свое дело, но и, например, вылечиться от алкоголизма. Также федеральный центр может воспользоваться региональным опытом составления «реестров бедных», усилив его данными налоговиков, предлагают эксперты.

Пилотные проекты по снижению уровня бедности стартовали еще 1 декабря 2018 года, сейчас в эксперименте участвуют 23 региона. Какие именно меры использовать, власти субъектов решают самостоятельно. В курирующий эксперимент Минтруд региональные чиновники направляют доклады о полученном опыте. Эту информацию используют для методических рекомендаций и проектов планов мероприятий во всех регионах страны, ранее объясняли в Минтруде. Во вторник в министерстве оперативно не ответили.

У правительств, участвующих в эксперименте, запросили о готовности протестировать адресные меры поддержки. О планах использовать эти механизмы в борьбе с бедностью на прошлой неделе говорил Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы еще в роли кандидата на пост премьер-министра.

Так, система адресной социальной помощи может быть протестирована в нескольких регионах.

В Приморье новая конфигурация системы адресной поддержки пока не определена — соответственно, говорить о тестировании ее мер проблематично, отметили в пресс-службе краевого правительства. Тем не менее, в регионе уже пять лет заключают социальные контракты, а в прошлом году ввели несколько новых выплат. В частности, помощь получают семьи, где на оплату жилья и коммунальных услуг тратят больше 10% доходов, а также родители-студенты (ежемесячно 10 тыс. рублей на одного ребенка) и неработающие пенсионеры с низкими доходами (единовременная выплата 6 тыс. рублей).

В других регионах, участвующих в эксперименте по снижению уровня бедности, на запрос оперативно не ответили.

Общаясь с депутатами на прошлой неделе, Михаил Мишустин также предложил создать реестр граждан и их доходов, который помог бы чиновникам видеть, кто конкретно нуждается в помощи. В рамках пилотного проекта регионы уже пытались воплотить схожую идею. Однако на практике вместо реестров малоимущих удалось сформировать лишь списки граждан, которые сами обратились за помощью и подтвердили свою бедность.

— Если система создается на федеральном уровне и в ней будут данные о доходах граждан (например, из ФНС или соцфондов), это позволит чиновникам самим найти бедные семьи и прийти «по адресу». То есть отказаться от нынешнего заявительного порядка, когда граждане просят денег у власти, и перейти к инициативному — когда государство предлагает человеку улучшить его жизнь, — считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Сейчас значительная часть граждан не обращается в госорганы за помощью из-за незнания или чувства стыда, что отчасти может тормозить борьбу с будностью, отметил эксперт. Так, в службу занятости становятся на учет и получают пособие только около четверти всех безработных, привел он пример.

Сегодня в субъектах различаются даже условия по соцконтрактам, в свою очередь заметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. И это в первую очередь связано с различными объемами региональных бюджетов, а не инициативностью чиновников на местах, пояснил он.

— Желательно создать стандартизированный набор мер адресной социальной программы. Например, часто для выхода из бедности нужна работа с психологом — где-то это уже есть, где-то нет, — высказался эксперт.

По последним данным официальной статистики (за III квартал 2019 года), в России 19,2 млн малоимущих — 13,1% от всего населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]