СКР ходатайствует об аресте "крабового короля"

В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту убийства в октябре 2010 года во Владивостоке Валерия Пхиденко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он объявлен в федеральный розыск.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск.

Пособник этого преступления – Дмитрий Поляков, в 2011 году осужден к лишению свободы, отметил официальный представитель СК России С. Петренко

Напомним, в декабре 2018 года правоохранительные органы провели обыски в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения Кана, которого окрестили "крабовым королем".

Ранее "Вести:Приморье" в сюжете "Журналисты назвали поименно всех "крабовых королей" Приморья" рассказывали о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Каном. В сюжете сообщалось также, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Пхиденко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru