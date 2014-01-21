В Приморье планируют открыть офтальмологический центр

Краевой офтальмологический центр планируют открыть в Приморье. Медицинское учреждение расположится на базе Краевой клинической больницы №2. Соответствующую возможность обсудил губернатор Олег Кожемяко с руководством клиники во время рабочей встречи, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

В состав Приморского офтальмологического центра войдут консультативно-диагностическое отделение для амбулаторных больных, стационарное отделение на 89 коек для взрослых пациентов и 30 – для детей, дневной стационар, круглосуточный травматологический пункт и отделение лазерной хирургии глаза.

«Офтальмология – одно из самых востребованных отделений сегодня в Краевой клинической больнице № 2. Здесь уже созданы все условия, которые позволяют проводить и исследования, и операции на уровне ведущих российских медицинских центров. Однако мы планируем пойти еще дальше. Ведутся переговоры о создании в клинике приморского центра офтальмологии с диагностическими подразделениями в разных районах. В соответствующей программе уже предусмотрены средства, которые пойдут на приобретение необходимого оборудования для центра. Необходимо сделать так, чтобы он отвечал самым современным требованиям. Кроме того, планируется предусмотреть средства на текущий ремонт корпусов и прилегающий территории. Закрывать учреждение при этом не будут, врачи продолжат работать с пациентами», – подчеркнул Губернатор.

По словам Олега Кожемяко, сейчас также обсуждается возможность компенсации оплаты за съем жилья молодым медикам больницы в размере до 30 тысяч рублей и другие меры поддержки начинающим специалистам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]