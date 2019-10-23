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Одно из старейших лечебных учреждений Приморья ждет капитальный ремонт. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Одно из старейших лечебных учреждений Приморья ждет капитальный ремонт. Губернатор края лично провел оценку состояния Дальзаводской больницы. Модернизация идет по всем направлениям. В этом году врачи клиники уже получили большую партию нового оборудования. Теперь в планах: построить новый корпус и создать на базе владивостокской клинической больницы № 4 координационный центр по оказанию паллиативной помощи.

Чтобы модернизация не нарушила историческую атмосферу. Поставить на новые рельсы медучреждение с вековой историей — задача непростая. Поэтому и контроль на краевом уровне.

Дальзаводская больница еще и крупнейшее медучреждение. Сегодня обслуживает два района Владивостока с населением в 300 тысяч человек. Медбригады работают круглосуточно. Перемен здесь ждали давно. Благодаря краевой поддержке впервые за много лет клиника получила крупную партию оборудования: 10 аппаратов для реанимации, УЗИ диагностики и хирургии.

Дмитрий Данилов, заведующий отделением реанимации анестезиологии Владивостокской клинической больницы № 4: «В экстренной операции не было экспертного аппарата для наркоза. Больше 30 лет работаю, аппарат получили впервые. До этого были ограничены в видах наркоза».

На реабилитацию пациентов больница сделала акцент. Специальные гамаки, противопролежневые матрасы и система подъема - будут первыми помощниками в восстановлении сложных больных. А через несколько месяцев клиника планирует открыть первое во Владивостоке отделение паллиативной помощи.

Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы № 4: «После того, как получим все оборудование, пройдем лицензирование, будем координировать в этом вопросе и другие медучреждения».

Первые результаты модернизации уже в статистике. На 15 процентов снизилась смертность среди тяжелых пациентов. Следующий шаг для медучреждения - капитальный ремонт. Главному корпусу больницы необходимо обновить фасад, кровлю и коммунальные сети.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Многое еще нужно сделать. Тесновато в палатах, поэтому необходимо строить новый корпус».

Пока речь о проекте, но под него уже и место нашли. Кстати, в ближайший месяц губернатор пообещал вернуться с контрольной проверкой. Точечный подход выбран для каждой больницы. Чтобы краевая помощь была не просто адресной, но еще и максимально эффективной.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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