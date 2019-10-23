Одно из старейших лечебных учреждений Приморья ждет капитальный ремонт. Губернатор края лично провел оценку состояния Дальзаводской больницы. Модернизация идет по всем направлениям. В этом году врачи клиники уже получили большую партию нового оборудования. Теперь в планах: построить новый корпус и создать на базе владивостокской клинической больницы № 4 координационный центр по оказанию паллиативной помощи.

Чтобы модернизация не нарушила историческую атмосферу. Поставить на новые рельсы медучреждение с вековой историей — задача непростая. Поэтому и контроль на краевом уровне.

Дальзаводская больница еще и крупнейшее медучреждение. Сегодня обслуживает два района Владивостока с населением в 300 тысяч человек. Медбригады работают круглосуточно. Перемен здесь ждали давно. Благодаря краевой поддержке впервые за много лет клиника получила крупную партию оборудования: 10 аппаратов для реанимации, УЗИ диагностики и хирургии.

Дмитрий Данилов, заведующий отделением реанимации анестезиологии Владивостокской клинической больницы № 4: «В экстренной операции не было экспертного аппарата для наркоза. Больше 30 лет работаю, аппарат получили впервые. До этого были ограничены в видах наркоза».

На реабилитацию пациентов больница сделала акцент. Специальные гамаки, противопролежневые матрасы и система подъема - будут первыми помощниками в восстановлении сложных больных. А через несколько месяцев клиника планирует открыть первое во Владивостоке отделение паллиативной помощи.

Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы № 4: «После того, как получим все оборудование, пройдем лицензирование, будем координировать в этом вопросе и другие медучреждения».

Первые результаты модернизации уже в статистике. На 15 процентов снизилась смертность среди тяжелых пациентов. Следующий шаг для медучреждения - капитальный ремонт. Главному корпусу больницы необходимо обновить фасад, кровлю и коммунальные сети.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Многое еще нужно сделать. Тесновато в палатах, поэтому необходимо строить новый корпус».

Пока речь о проекте, но под него уже и место нашли. Кстати, в ближайший месяц губернатор пообещал вернуться с контрольной проверкой. Точечный подход выбран для каждой больницы. Чтобы краевая помощь была не просто адресной, но еще и максимально эффективной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]