Партнеры "Вести:Приморье" с китайского телеканала CCTV-русский представили эксклюзивный видеосюжет о ситуации с новым корановирусом.

Ведущих эпидемиологов Китая провели экстренное совещание. Ученые делятся последними данными о новом заболевании.

Чжун Наньшань, Глава экспертной комиссии Госкомитета по здравоохранению Китая: «Вспышки зафиксированы в нескольких частях Уханя. Вирус связан с городским рынком морепродуктов, и он сейчас закрыт. Почти все известные случаи заболеваний связаны с Уханем, это либо приехавшие туда люди, либо те, кто уехал оттуда. Сейчас есть подтвержденные случаи передачи вируса от человека к человеку. Также подтверждено, что заразились некоторые ухаживавшие за пациентами медработники».

Эксперты говорят, что быстро идентифицировали вирус - и теперь пытаются выяснить, какое животное стало его источником.

Гао Фу, Директор Китайского центра контроля и профилактики заболеваний: «Это седьмой тип коронавирусов, поражающих людей. Источником остальных шести, включая атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром, были конкретные млекопитающие. Мы завершили секвенирование генома вируса за очень короткое время. Мы разделили вирус. Его особенности показывают, что это не атипичная пневмония и не БВРС. Но из их сходства мы заключаем, что в происхождении вируса главную роль сыграли дикие животные».

Жителям Китая рекомендуют чаще мыть руки, по возможности избегать массовых скоплений людей и сразу обращаться к врачу в случае высокой температуры.

Ли Ланьцзюань, директор Главной гослаборатории по диагностике и лечению инфекционных заболеваний: «В последние годы уровень профилактики и контроля в стране значительно вырос. Со времен вспышки атипичной пневмонии разработаны очень хорошие системы профилактики. В каждой больнице есть отделения для пациентов с высокой температурой и всё необходимое для тестирования и проверок. Когда появился новый вирус, мы за короткое время разработали препарат для его выявления и применили его на практике».

Глава комиссии также уверен - сейчас Китай куда лучше готов к подобным вызовам, чем 17 лет назад. В 2003-м вспышка атипичной пневмонии сопровождалась 10-процентной смертностью пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]